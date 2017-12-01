Банки в России разделятся на универсальные и базовые

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. ЦБ РФ в 2017 году определился с планом введения многоуровневой банковской системы, согласно которой российские банки уже с 2018 года начнут разделяться на две категории по уровня капитала: кредитные организации с базовой лицензией и универсальные.

Окончательное формирование новой парадигмы банковской системы произойдет 1 января 2019 года.

В настоящее время все действующие банки считаются банками с универсальной лицензией, которая будет действовать до момента получения новой. По новым требованиям, минимальный размер капитала для получения универсальной лицензии установлен в размере 1 миллиарда рублей, для базовой лицензии – 300 миллионов рублей.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина указывала ранее на неоднородность банковской системы. По ее словам, малым и региональным банкам тяжело конкурировать с большими в привлечении ресурсов, и на них ложится большая регуляторная нагрузка. ЦБ рассчитывает, что пропорциональное регулирование сделает кредитные организации более устойчивыми и позволит банкам с базовой лицензией существенно поддержать кредитование малого бизнеса.

"Пропорциональное регулирование ограничивает риски, которые могут принимать на себя небольшие банки, но при этом к ним применяются более простые нормативные требования. И это обеспечит более справедливые усилия для конкуренции", - отмечала Набиуллина.

ТРЕБОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Первое января 2018 года станет датой, с которой вводится требование для капитала банков в 1 миллиард рублей как минимальное требование для банков с универсальной лицензией. Для таких банков требования будут применяться в полном объеме, для банков с базовой лицензией будет введено упрощенное регулирование.

При увеличении капитала до 1 миллиарда рублей банк с базовой лицензией сможет изменить ее на универсальную. При этом размер капитала банков с базовой лицензией не может превышать 3 миллиарда рублей.

По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, перед выбором - повышать капитал и становиться банком с универсальной лицензией либо стать банком с базовой лицензией - встанут около 200 банков. Согласно информации на сайте ЦБ, в настоящее время в России насчитывается порядка 520 банков.

По данным ведущего аналитика по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ивана Уклеина, соотношение игроков будет со смещением в сторону универсальных банков: соотношение будет примерно 80%-20% по количеству банков, подчеркивает аналитик. По данным вице-президента рейтингового агентства Moody's Ольги Ульяновой суммарные активы банков-кандидатов на базовую лицензию составляют около 1% общих активов сектора.

НКО И МФО

В рамках закона о разделении банковских лицензий на базовую и универсальную банки смогут выбрать также статус небанковских кредитных организаций (НКО) и даже микрофинансовых организаций (МФО), если они "не дотянут" по капиталу - и наоборот.

Предполагается, что для НКО минимальный размер уставного капитала будет установлен на уровне 90 миллионов рублей. В случае с МФО в ЦБ заявляли, что позволят им получить базовую лицензию при увеличении их капитала до 300 миллионов рублей.

По мнению вице-президента, старшего кредитного специалиста Moody's Ольги Ульяновой, движения МФО и НКО в банки и наоборот будут несущественными с точки зрения долей финансового рынка.

РИСКИ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ

По данным ЦБ, многие банки воспринимают получение базовой лицензии как выбытие из "высшей лиги", поэтому регулятор не исключает того, что некоторые банки захотят объединяться для получения универсальной лицензии. Экс-зампред ЦБ, зампред правления ВТБ Михаил Сухов отмечал, что после реформы ЦБ должен сохранить жесткую линию в работе с неплатежеспособными игроками.

По мнению Ульяновой из Moody's, введение пропорционального регулирования позволит ЦБ правильно расставить приоритеты и сосредоточить надзорные функции на тех банках, которые имеют существенное значение для экономических субъектов и финансового сектора в целом.

В свою очередь, замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень полагает, что банки с базовой лицензией будут использовать получаемые преимущества, что, по его мнению, является основным риском. "Нельзя исключать, что определенные моменты, связанные с раскрытием информации и оценкой кредитного риска, станут источником злоупотреблений", - указывает он.

Аналитик "Эксперт РА" Уклеин, напротив, видит в разделении банков не дополнительные риски, а возможности для небольших, но здоровых банков. "Для таких банков ужесточение надзора и регулирования Банком России означало кратный рост расходов и последующее давление на прибыльность", - указывает Уклеин.

Главный аналитик Сбербанка SBER Михаил Матовников также полагает, что значительная часть современных методов банковского регулирования бессмысленна для мелких банков. "Это логичный шаг, с банков снимают лишнюю работу, ЦБ тоже не нужно лишняя работа, которая никак не помогает идентифицировать реальные риски", - отмечает аналитик.