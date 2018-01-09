Рубль вечером терял к доллару и ощутимо рос к евро на нефти почти по $68

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Рубль вечером терял к доллару и ощутимо рос к евро, отыгрывая динамику курсов на форекс. Дорогая нефть поддерживает курс российской валюты, считают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.21 мск рос на 0,07 рубля - до 57,05 рубля, курс евро снижался на 0,62 рубля, до 68,06 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ РАСТЕТ К БИВАЛЮТНОЙ КОРЗИНЕ

Курсы рубля на внутреннем валютном рынке отыгрывают динамику форекс, на котором евро корректируется вниз против доллара.

Попытки европейской валюты выйти в начале текущего года на уровень 1,21 доллара сменились его коррекцией в район 1,19. Это вылилось в сползание евро и против рубля – ниже отметки 68 – к минимуму с 7 ноября прошлого года.

Стоимость нефти пытается удержаться в районе уровня 68 долларов. Инвесторы ожидают выхода в среду данных от Американского института нефти (API) и Минэнерго страны по динамике запасов "черного золота" в США по итогам прошлой недели. Аналитики ожидают, что показатель опустился на 4,1 миллиона баррелей, до 420,4 миллиона баррелей.

Участники рынка также продолжают отыгрывать статистику по динамике действующих буровых установок в США за прошлую неделю. По данным Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 5 января рабочей недели число буровых установок в стране снизилось на пять штук - до 924 единиц.

В итоге доллар рос вечером на 0,1% к рублю, евро снижался на 0,9%. Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) снижалась вечером на 0,4% против рубля. Рублевая цена "черного золота" оставалась выше уровня 3,85 тысячи рублей за баррель марки Brent – на максимуме за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пара доллар/рубль во вторник остановила снижение у психологически важного значения 57 на фоне роста доллара на мировых площадках, отметила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Восходящее движение пары с целевым уровнем 58 может продолжиться при сохранении фундаментальных предпосылок. В ином случае стоит ориентироваться на ближайшие поддержки около 56,55. Если пара евро/доллар устоит выше 68, также не исключена ее небольшая восходящая коррекция", - оценила она.

В течение 2018 года негативные для рубля курсообразующие факторы продолжат компенсироваться позитивными, считает Тимур Нигматуллин из компании "Открытие Брокер".

"Актуальная цель для курса по итогам 2018 года составляет 53-58 рублей за доллар", - добавил он.