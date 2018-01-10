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ВБ улучшил прогноз по росту мировой экономики 2018 году до 3,1%, в 2019 г - до 3%


Рынки / Мировая экономика

ЛОНДОН, 10 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Всемирный банк улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2018 году до 3,1% с 2,9% и в 2019 году до 3% с 2,9%; росту мирового ВВП будет способствовать увеличение уровня инвестиций, промышленного производства, а также торговли, следует из январского прогноза Всемирного банка Global Economic Prospects (GEP).

Рост мировой экономики по итогам 2017 года составит 3% против 2,4% в 2016 году. Около половины стран мира в указанный период демонстрировали экономический рост, поддерживаемый увеличением инвестиций. В ближайшей перспективе это выльется в рост объемов по экспорту и импорту, говорится в докладе.

При этом ВБ существенно улучшил прогноз по темпу роста развитых экономик в ближайшие два года. Предполагается, что ВВП этих стран в 2018 году вырастет на 2,2% вместо ожидавшихся 1,8% в июньском прогнозе. В 2019 году экономика будет ускоряться на 1,9% вместо 0,9%.

Рост ВВП США в этом году составит 2,5% вместо 2,2%, ожидавшихся ранее, в 2019 году – 2,2% вместо 1,9%, а по итогам 2017 года рост составит 2,3% вместо 2,1%.

Еврозона также остается в тренде экономического роста, считают во Всемирном банке. В 2018 году рост ее ВВП составит 2,1% вместо 1,5%; в 2019 году – 1,7% вместо 1,5%. По итогам прошлого года рост экономики стран еврозоны может составить 2,4% вместо 0,7%.

Развивающиеся страны сохранят свои более высокие темпы роста, однако ВБ не ожидает существенного ускорения экономических темпов. Так, банк повысил прогноз по росту ВВП развивающихся стран только по итогам 2017 года – до 4,3% с 4,1%. В последующие три года сохранен предыдущий прогноз на уровне 4,5% – в 2018 году, 4,7% - в 2019 и 2020 годах.

Как отмечается в докладе, большинство стран развивающихся рынков в 2017 году воспользовались восстановлением цен на сырье. Улучшение экономической активности имело место среди таких экспортеров сырья, как Бразилия и Россия, которые смогли побороть рецессию и "увеличить уверенность".

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