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Арбитраж Москвы рассмотрит заявление ЦБ РФ о банкротстве банка "Югра"


Рынки

МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в среду рассмотрит обоснованность заявления ЦБ РФ, который требует признать банкротом банк "Югра", входивший до отзыва лицензии в топ-30 в России.

Заявление ЦБ о признании кредитной организации банкротом поступило в арбитраж 7 августа. Страховой случай с "Югрой", у которой регулятор с 28 июля отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки российской банковской системы. АСВ оценивало общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам "Югры" в 169,2 миллиарда рублей.

ЦБ в качестве основных причин отзыва лицензии назвал финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила порядка 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение банком введенных в отношении него ограничений. ЦБ сообщал, что разница между активами и обязательствами банка "Югра" по состоянию на 8 сентября составила 86,1 миллиарда рублей.

При этом представители бывших собственников "Югры" ранее заявляли, что у регулятора отсутствовали безусловные основания для отзыва лицензии, а именно отсутствовало снижение всех нормативов достаточности собственных средств и размера капитала банка ниже минимального значения, то есть ниже 30 миллиардов рублей. По мнению экс-владельцев, полная утрата капитала банка произошла вследствие внесенных изменений в данные бухучета на основании распорядительных актов временной администрации.

Арбитраж Москвы 10 октября отклонил заявление собственников "Югры", требовавших признать незаконными приказы Центробанка от 7 июля о назначении временной администрации и введение моратория на выплаты кредиторам. Кроме того, суд 18 декабря подтвердил законность приказа ЦБ об отзыве лицензии. Оба судебных решения пока не вступили в законную силу.

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