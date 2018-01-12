Moody's понизило рейтинг Teva Pharmaceutical до "Ba2" с "Baa3", прогноз стабильный

МОСКВА, 12 янв /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг старшего необеспеченного долга израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical (Teva), а также рейтинги ее дочерних предприятий до "Ba2" с "Baa3", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

"Понижение рейтингов компаний группы Teva до спекулятивных уровней отражает проблемы компании с управлением ее значительным долгом на фоне длительного периода вымывания капитала", - сообщает аналитик агентства. Несмотря на то, что план реструктуризации затрат частично компенсирует снижение доходов, риски остаются высокими, добавляет аналитик.

"Сокращение прибыли от продажи Copaxone и других препаратов в США будет существенным и снижение финансового левериджа до уровня ниже 4x займет несколько лет", - сообщает агентство.

Teva имеет долговые обязательства на сумму в 7,5 миллиарда долларов до 2019 года под ковенант, учитывающий уровень плеча займа. Агентство полагает, что компания не сможет выполнить договорные обязательства в первом квартале 2018 года. Кроме того, у Teva есть неиспользованная возобновляемая кредитная линия в 4,5 миллиарда долларов, со сроком погашения в 2020 году.

В середине декабря компания объявила плане реструктуризации, в рамках которого она намерена снизить расходы на 3 миллиарда долларов к концу 2019 года. По состоянию на конец 2017 года ее расходы составляли примерно 16,1 миллиарда долларов. Сократить издержки планируется, в том числе, за счет закрытия или ликвидации "значительного числа исследовательских центров, штаб-квартир и других офисных структур" и увольнения порядка 25% персонала по всему миру.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. была основана в 1901 году, штаб-квартира расположена в Израиле. Компания работает в 60 странах мира, в том числе в США и Европе. На российском рынке присутствует с 1995 года как с собственными препаратами ("Копаксон", "Азилект"), так и с дженериками.