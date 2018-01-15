Рубль растет к доллару и снижается к евро на нефти по $69,5

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Рубль растет к доллару и снижается к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форекс в район отметки 1,23 доллара, отмечают трейдеры.

Стабилизация рынка нефти около уровня 69,5 доллара за баррель не дает рублю расти против бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.21 мск снижался на 0,25 рубля - до 56,4 рубля, курс евро рос на 0,27 рубля и равнялся 69,25 рубля.

РУБЛЯ СТАБИЛЕН К КОРЗИНЕ

Курс рубля против доллара растет и снижается к евро, продолжая отыгрывать динамику рынка форекс. Европейская валюта закрепляется на уровне 1,22 доллара впервые с конца 2014 года.

Определенное давление на рубль оказывают начинающиеся после новогоднего перерыва покупки Минфином в резервный фонд валюты на рынке. Ведомство с 15 января по 6 февраля будет покупать на внутреннем рынке валюту на 15,1 миллиарда рублей в день (более 265 миллионов долларов), суммарно направит на эти цели 257,1 миллиарда рублей (около 4,5 миллиарда долларов).

Стоимость нефти пока не может закрепиться на психологически значимом уровне 70 долларов за баррель, и это не дает расти курсу рубля к бивалютной корзине.

По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 12 января рабочей недели число действующих буровых установок в стране выросло на 15 штук, или на 1,6%, до 939 единиц. Это самый сильный рост с июня прошлого года.

Рублевая цена черного золота остается выше уровня 3,9 тысячи рублей за баррель. Доллар и евро днем менялись разнонаправленно на 0,4% к рублю. Курс бивалютной корзины к рублю топчется на месте - около 62,2.

ПРОГНОЗЫ

Курс рубля в последнее время с осторожностью реагирует на растущие нефтяные котировки, что связано с сохраняющимися опасениями рынка вокруг возможного ужесточения санкций против России в начале февраля, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

Главным фактором для российских активов на неделе станут попытки цен на нефть преодолеть рубеж 70 долларов за баррель, считает Том Левинсон из компании "Сбербанк КИБ". "Однако укреплению рубля препятствует тревога, связанная с тем, что до конца января в США будет представлен доклад о целесообразности введения новых санкций против России", - считает он.

"Впрочем, спред пятилетнего CDS РФ (Credit default swap) к американским CDS продолжает уменьшаться и уже ниже уровня, наблюдавшегося в 2014 году, до украинского кризиса. Это свидетельствует о восстановлении доверия инвесторов к России благодаря стабильной и прозрачной бюджетной и денежно-кредитной политике. С технической точки зрения, мало что может помешать паре USD/RUB в ближайшие дни направиться к уровню 56. Однако это станет привлекательным моментом для покупок валюты США", - сказал Левинсон.