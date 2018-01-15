Биткоин растет в цене, несмотря на возможный запрет криптовалют в Южной Корее

МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) дорожает вечером в понедельник, несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг возможного запрета криптовалют в Южной Корее, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.14 мск биткоин дорожал на 4,5%, до 14,2 тысячи долларов. На бирже OKEx криптовалюта поднималась в цене на 5,17%, до 15,1 тысячи долларов, на Bitfinex - на 3,5%, до 13,9 тысячи. По данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 2,18%, до 13,9 тысячи долларов.

На прошлой неделе в ряде СМИ появились сообщения о том, что министр юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги заявил о подготовке законопроекта, подразумевающего запрет торговли криптовалютами в стране. Позднее министр финансов этой страны в официальном выступлении опроверг возможность запрета. Он заверил, что его министерство не согласно с таким подходом в регулировании рынка.

Однако в понедельник южнокорейское агентство Yonhap сообщило со ссылкой на министерство юстиции страны, что власти Южной Кореи все же планируют ограничения на торговлю криптовалютами. "Предлагаемый запрет торгов, о котором недавно упомянул министр юстиции, является одной из мер, предложенных министерством юстиции для пресечения спекуляций. Правительство примет решение после соответствующих консультаций и координации мнений", - приводит агентство заявление южнокорейского минюста.

Тем временем, другие криптовалюты снижались в цене. Согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта Ethereum дешевела на 0,2%, до 1,31 тысячи долларов, Ripple - на 1,25%, до 1,83 доллара, Bitcoin Cash - на 2,92%, до 2,46 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 707,12 миллиарда долларов. Доля биткоина - примерно 33% всего рынка криптовалют, Ethereum - 18%, Ripple - 10%.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk - медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.