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Microsoft ненадолго стала третьей компанией в мире с капитализацией выше $700 млрд


Компании / Технологии / Рынки / Акции

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Капитализация корпорации Microsoft MSFT в ходе торгов вторника на время превысила 700 миллиардов долларов, сделав ее третьей в мире компанией с показателем капитализации выше этой отметки, свидетельствуют данные биржи высокотехнологичных компаний NASDAQ.

По состоянию на 19.47 мск рыночная капитализация Microsoft Corp. составляла 691,23 миллиарда долларов, при этом в ходе торгов вторника показатель впервые превысил 700 миллиардов долларов, достигнув 700,25 миллиарда долларов. Акции компании дорожали на 0,35%, до 89,9 доллара за акцию, достигнув ранее во вторник цены в 90,77 доллара за бумагу.

На первом месте по капитализации в мире на данный момент находится американская компания Apple AAPL - 909,24 миллиарда долларов. Вторую строчку занимает корпорация Alphabet Inc. (владелец Google) с показателем в 782,65 миллиарда долларов. На четвертом месте расположился онлайн-ритейлер Amazon, его капитализация составляет на данный момент 628,94 миллиарда долларов.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.

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