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Nestlе продает Ferrero свой кондитерский бизнес в США за $2,9 млрд


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Швейцарский концерн Nestle продает свой кондитерский бизнес в США итальянскому производителю шоколада и кондитерских изделий Ferrero за 2,8 миллиарда швейцарских франков (2,9 миллиарда долларов), говорится в релизе компании.

Ожидается, что сделка будет закрыта в конце первого квартала 2018 года.

"Заключив сделку с Ferrero, мы очень удачно приютили наш кондитерский бизнес в США, в этом "новом доме" он будет процветать", - приводятся в сообщении слова главы Nestlе Марка Шнайдера.

Кондитерский бизнес Nestlе в США составляет около 3% от продаж компании Nestlе Group и включает производство изделий под брендами Butterfinger, Crunch, BabyRuth, 100Grand, Raisinets, Chunky, OhHenry! и SnoCaps.

В релизе отмечается, что продажа кондитерского бизнеса позволит Nestlе сконцентрироваться на остальных направлениях работы концерна, таких как товары для домашних животных, бутилированная вода, кофе, замороженные продукты и детское питание. При этом компания по-прежнему планирует расширять свой международный кондитерский бизнес, в частности, ее глобальный бренд - шоколадные батончики KitKat, сообщила Nestlе.

Швейцарской Nestle, основанной в 1866 году, принадлежит более 400 фабрик в 83 странах мира. Свою продукцию в Россию она начала поставлять уже в конце XIX века, а представительство открыла в 1995 году. В настоящее время Nestle имеет 11 производственных площадок в РФ.

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