Доллар обновил минимум с 2015 г на опасениях ужесточения монетарной политики мировых ЦБ

МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Курс доллара к мировым валютам после незначительного роста в течение дня вечером перешел к снижению, обновив трехлетний минимум, свидетельствуют данные торгов. Аналитики связывают это с опасениями ужесточения денежно- кредитной политики ряда мировых центробанков.

По состоянию на 21.58 мск курс евро к доллару поднимался до 1,2279 доллара за евро против 1,2261 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене рос до 110,65 иены за доллар со 110,46 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,17%, до 90,24 пункта, что является самым низким показателем с января 2015 года.

"Доллар все еще подвержен "медвежьим" настроениям", - сказал агентству Рейтер старший валютный трейдер Silicon Valley Bank Минь Транг (Minh Trang). По его мнению, перспективы доллара неблагоприятны: американская валюта находится под давлением, так как мировые центральные банки отказываются от ультрамягкой монетарной политики.

Согласно протоколу последнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), регулятор готовится в текущем году свернуть программу скупки облигаций. В то же время глава ЦБ Японии Харухико Курода (Haruhiko Kuroda) подтвердил решимость регулятора поддерживать масштабную программу монетарного стимулирования до тех пор, пока инфляция не достигнет 2%.

Не смогла поддержать доллар и позитивная статистика из США. По данным ФРС США, промышленное производство в стране в декабре в месячном выражении увеличилось на 0,9%, тогда как эксперты ждали роста лишь на 0,4%. Загрузка промышленных мощностей США в декабре составила 77,9%, что также превзошло прогнозы (77,3%).

Теперь инвесторы ожидают публикации "Бежевой книги" (Beige Book) - ежемесячных комментариев ФРС по экономическому положению 12 округов, на которые американский регулятор делит территорию страны.