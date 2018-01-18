"М.Видео" заложила в ВТБ права на товарные знаки по кредиту структуры "Сафмара"

МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Крупнейший российский ритейлер электроники и бытовой техники "М.Видео" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) заложил в ВТБ все исключительные права на товарные знаки по кредиту, который банк выдал ООО "Автоклуб" (компания аффилирована с "Сафмар"), следует из материалов "М.Видео".

Договор был заключен 18 января. В рамках сделки "общество передает в залог залогодержателю все исключительные права (в полном объеме) на товарные знаки общества на период обеспечения". Права на товарные знаки передаются в залог в целях обеспечения исполнения обязательств "Автоклуба" по кредиту ВТБ.

Данное кредитное соглашение было заключено между "Автоклубом" и банком 27 апреля 2017 года. Залоговая стоимость в рамках сделки установлена в размере 1,637 миллиона рублей. Компания "Автоклуб" аффилирована с группой "Сафмар", а Михаил Гуцериев, согласно материалам ритейлера, является контролирующим лицом ООО "Автоклуб".

"Это формальная процедура. Речь идет о дополнительных обеспечительных мерах по кредитным обязательствам основного акционера "М.Видео" перед ВТБ в рамках приобретения мажоритарного пакета акций компании и последующей консолидации розничных активов группы на рынке бытовой техники и электроники. Оценка товарных знаков проводилась на основе бухгалтерской отчетности компании", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "М.Видео".

Согласно отчету ритейлера, за третий квартал 2017 года, на "М.Видео" зарегистрировано несколько десятков товарных знаков, включая "М.видео", "mvideo.ru" и другие. В конце октября 2017 года структура "М.Видео", компания "М.видео Менеджмент", предоставила гарантию на сумму не более 878 миллионов долларов по кредиту "Автоклуба" в ВТБ.

"М.Видео" - крупнейшая по объему продаж бытовой техники и электроники розничная сеть в России. Компания работает на рынке с 1993 года. На конец декабря 2017 года ее сеть насчитывала 424 гипермаркета в 169 городах РФ. Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева владеет 57,7% акций ритейлера, пакет был приобретен в 2017 году у президента "М.Видео" Александра Тынкована и его партнеров.