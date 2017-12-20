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Биометрия по лицам внедряется в РФ для сдачи тестов в интернете


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    © AFP, Yonhap

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Технология распознавания лиц компании VisionLabs, 25% акций которого принадлежит Сбербанку SBER, позволяет сдавать экзамены и тесты студентам вузов онлайн, что делает процесс образования в России более гибким и доступным, сообщил РИА Новости генеральный директор и основатель VisionLabs Александр Ханин.

"Использование распознавания в образовании уже сейчас доказало свою эффективность - это дисциплинирует студентов как в процессе обучения, так и во время прохождения экзаменов и тестов. Вузы с дистанционным образованием могут полностью перевести все процессы в онлайн без тревог о том, что студенты могут мошенничать на тестах или при обучении. Для программ с очным обучением это возможность перенести процесс сдачи экзаменов, тестов и домашнего задания в онлайн", - сказал он.

Глава VisionLabs в качестве примера назвал Московский Институт Психоанализа, который внедрил решение по распознаванию лиц VisionLabs LUNA в систему обучения и тестирования студентов для удаленной идентификации. При использовании учебного портала студенты института получают доступ к материалам курса и к сдаче тестов и экзаменов тогда как ранее это было невозможно из-за использования системой стандартного механизма доступа по паролю.

"С внедрением распознавания по лицу институт смог перенести процесс сдачи экзаменов в удаленный онлайн-формат. В настоящий момент более 5 тысяч студентов получают доступ к материалам курса каждую неделю с помощью биометрической идентификации. Около 5% студентов пытаются использовать третьи лица для сдачи экзаменов, но система предотвращает все случаи мошенничества. Мы ожидаем, что онлайн-обучение с подобной идентификацией будет набирать популярность среди Вузов в России, так как делает образование более гибким и доступным", - сообщил Ханин.

Биометрическая идентификация способствует повышению качества обучения студентов, которые больше не надеются на нелегальные способы сдачи тестов и экзаменов, а более ответственно подходят к подготовке. Также студенты стали более осознанно и ответственно подходить к работе с материалами, так как понимают, что их активность фиксируется, добавил он.

VisionLabs — один из мировых лидеров в области создания систем компьютерного зрения и машинного обучения. Флагманским продуктом компании является платформа распознавания лиц LUNA, которую уже сегодня используют более 40 банков и национальных кредитных бюро в России и СНГ. Наиболее значимым внедрением платформы LUNA является проект создания биометрической платформы Сбербанка.

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