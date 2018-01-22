Нефть растет на итогах заседания министерского комитета ОПЕК+

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник после заседания министерского комитета ОПЕК+ в Омане в воскресенье и комментариев министров нефти Саудовской Аравии и России по его итогам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.24 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29% - до 68,81 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,22%, до 63,45 доллара за баррель.

В воскресенье министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил журналистам, что основные страны-участники соглашения венской сделки ОПЕК+ сходятся во мнении о необходимости продолжения сотрудничества и после 2018 года - даты завершения венской сделки. Механизм еще не определен, но есть консенсус в отношении продолжения кооперации, отмечал аль-Фалих. Саудовский министр также говорил, что не сомневается, что страны ОПЕК+ продолжат выполнять свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти, и ситуация на рынке нефти в результате продолжит улучшаться.

Министр энергетики РФ Александр Новак, в свою очередь, сообщил, что ОПЕК+ по истечении действующего соглашения может продолжить сотрудничать в консультационном формате. Страны-участницы будут периодически встречаться для консультаций по ситуации на рынке нефти, предварительно договорившись о периодичности таких встреч. При этом число участников этих консультаций может быть расширено с текущих 24 стран, участвующих в сделке ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года. В воскресенье в Омане состоялось заседание министерского комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке. В комитет входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.