Павел Дуров предостерег от покупки мошеннических токенов "грам"

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предостерег подписчиков от покупки мошеннических токенов "грам" и призвал сообщать о любых подобных предложениях в специально созданный Telegram-канал.

"Если вы видели или получали предложения о "покупке Grams" (грам - предположительно, название будущей криптовалюты блокчейн-платформы Telegram Open Network), сообщите нам об этом на канале "Antiscam" (анти-мошенничество)", - написал Дуров в воскресенье в своем Twitter.

В четверг газета "Ведомости" написала, что мессенджер Telegram собирается привлечь на предварительном ICO (initial coin offering – первичное размещение криптовалюты) 850 миллионов долларов. По информации источников издания, книга заявок на предварительное ICO переподписана настолько, что руководство Telegram отказывается от некоторых инвестиционных предложений, в том числе от денег из России. Минимальное вложение от инвесторов, которое Telegram готов рассмотреть, составляет 20 миллионов долларов, а якорным инвесторам Telegram предлагает вкладывать не менее 50 миллионов долларов.

В начале января издание TechCrunch отмечало, что Telegram рассматривает возможность привлечения до 500 миллионов долларов в рамках предпродаж. В среду, 17 января, агентство Bloomberg со ссылкой на инвестиционное предложение компании сообщило, что Тelegram планирует привлечь 600 миллионов долларов в рамках закрытого размещения токенов на своей блокчейн-платформе Telegram Open Network до конца февраля 2018 года, и еще 600 миллионов - за счет публичной продажи токенов, которая может начаться в марте.

По сообщениям ряда СМИ, которые ссылаются на документ под названием white paper (предположительно, официальный технический документ, описывающий будущее ICO), Telegram планирует развивать блокчейн-платформу – Telegram Open Network (TON) - c собственной криптовалютой. Создатели этой платформы сравнивают свой проект с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов. В новой, децентрализованной экономике она может конкурировать с Visa и Mastercard, гласит документ. Привлеченные с помощью ICO средства, сказано в white paper, также пойдут на закупку оборудования и развитие сопутствующих TON технологий.

При этом официального сообщения от самого Павла Дурова относительно планов по созданию криптовалюты и внедрению ее в работу мессенджера еще не было. Бизнесмен продолжает активно разоблачать фейковые сайты, которые посвящены проекту и используют схожий с официальным Telegram дизайн.