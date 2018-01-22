Криптовалютный рынок продолжает снижение на новостях об ужесточении контроля в Азии

МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Рынок криптовалют в понедельник вечером продолжает снижение, некоторые аналитики связывают это с новостями о регулировании рынка в странах Азии, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 20.43 мск биткоин дешевел на 6,2%, до 10,78 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта уменьшалась в цене на 6%, до 10,68 тысячи долларов, на OKEx - на 5,4%, до 10,67 тысячи. А по данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 7,2%, до 10,7 тысячи долларов.

Трейдеры уделяют особое внимание Южной Корее, поскольку там располагается значительный объем торгов биткоином, приводит издание The Wall Street Journal слова главы биржи криптовалют BitMEX Артура Хэйса (Arthur Hayes). "Борьба между разными ветвями власти в Корее на тему того, как нужно регулировать биткоин, разыгравшаяся в международных СМИ, напугала многих трейдров", - считает аналитик.

Южнокорейские СМИ сообщили, что несколько криптовалютных бирж могут быть вынуждены платить налог в размере 24,2% к выручке за прошлый год, передает газета. При этом им придется передавать данные по сделкам пользователей.

Кроме того, как сообщило в пятницу агентство Рейтер, индонезийские власти также начали расследование в связи со случаями использования биткоина в качестве платежного средства на острове Бали в то время как Центральный банк Индонезии 7 декабря выпустил постановление о запрете криптовалют.

Согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта Ethereum снижается в цене на 4,7%, до 993,03 доллара, Ripple - на 9,2%, до 1,25 доллара, Bitcoin Cash - на 8,2%, до 1,62 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 520,96 миллиарда долларов. Доля биткоина - примерно 35% от всего рынка криптовалют, Ethereum - 19%, Ripple - 9%.