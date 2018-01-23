Биткоин продолжает падать на новостях о планах регулирования криптовалют

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) и другие цифровые валюты значительно дешевеют утром во вторник на фоне сообщений относительно возможного регулирования рынка криптовалют, следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.49 мск биткоин дешевел на 10,05%, до 10,54 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 10,08%, до 10,35 тысячи долларов, на GDAX - на 10,29%, до 10,4 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин уменьшался в цене на 3,91%, до 10,35 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также обваливаются: Ethereum - на 9,57%, до 962,3 доллара, Ripple - на 9,21%, до 1,27 доллара, Bitcoin Cash - на 11,56%, до 1,58 тысячи долларов, согласным данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса, составляет на данный момент 510,8 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится около 35% всего рынка.

Трейдеры следят за мировыми новостями о возможном контроле и ограничениях для криптовалют. Так, в понедельник главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Морис Обстфельд заявил, что государственным регуляторам по всему миру следует внимательно следить за ситуацией с развитием криптовалют, чтобы, с одной стороны, получить от этого выгоду, а с другой - предотвратить риски.

В свою очередь, южнокорейские СМИ сообщали, что несколько криптовалютных бирж могут быть вынуждены заплатить налог в размере 24,2% от выручки за прошлый год, а также им придется передавать данные о сделках, пишет газета The Wall Street Journal. Ранее агентство Рейтер сообщало об индонезийских властях, которые начали расследование в связи со случаями использования биткоина в качестве платежного средства на острове Бали, в то время как ЦБ в начале декабря выпустил постановление о запрете криптовалют.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk - медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.