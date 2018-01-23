Стоимость нефти выросла на 1,5% на фоне улучшения прогноза МВФ по росту экономики в мире

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером выросли на 1,5% после того, как Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту мирового ВВП, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.06 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,49% - до 70,06 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,51%, до 64,53 доллара за баррель.

"Улучшение прогноза МВФ по росту (мировой экономики - ред.) является поддерживающим фактором. Это еще больше улучшает без того благоприятный прогноз по спросу на нефтяном рынке", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитиков Commerzbank.

В понедельник МВФ улучшил прогнозы по росту мирового ВВП и на 2018, и 2019 годы на 0,2 процентного пункта — до 3,9%. МВФ также повысил прогноз мировых цен на нефть на 2018 год на 9,7 доллара по сравнению с предыдущим октябрьским прогнозом — до 59,9 доллара за баррель.

Теперь аналитики ожидают данные по запасам нефти в США за прошлую неделю от Американского института нефти (API) и министерства энергетики страны. По прогнозу аналитиков, запасы сырья за неделю по 19 января снизились на 1,6, или 0,4%, до 411,1 миллиона баррелей.