"Сколково" могло бы стать российской "регулятивной песочницей" криптовалют - эксперт

МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Площадка "Сколково" могла бы стать "регулятивной песочницей" криптовалют, местом для их временного регулирования, заявила председатель правления НП "Национальный платежный совет" Алма Обаева.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря подписал декрет "О развитии цифровой экономики", который призван создать благоприятные условия для развития в республике информационных технологий, в том числе технологии блокчейн и криптовалют, и прихода в республику мировых IT-компаний. Документ должен вступить в силу в конце марта. В качестве основной экспериментальной площадки для реализации пилотных проектов по операциям с криптовалютами определен "Парк высоких технологий".

Обаева отметила, что "регулятивная песочница" в Белоруссии существует давно. Сейчас в нее, а именно в "Парк высоких технологий" направили всё, что связано с криптовалютами и блокчейном.

"Хочу сразу отметить, что Нацбанк Белоруссии в этом декрете как бы дистанцирован: он участвовал в разработке, но формально он нигде не упомянут как орган, что-либо делающий в обеспечение этого декрета. Регистрация криптобирж в Белоруссии будет проходить в "Парке высоких технологий", то есть практически - это "песочница". ... У нас есть такой субъект как "Сколково", можно было бы рассматривать там (размещение "песочницы" - ред.). В нашем проекте "песочницы", наверное, будет упомянуто "Сколково", - заявила она в ходе заседания в Госдуме.

В декабре прошлого года на общественном совете при Минфине РФ был представлен законопроект о регулировании цифровых активов в РФ. В нем даются определения криптовалюте, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Финальный вариант законопроекта о регулировании криптовалют в РФ, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть подготовлен в первом полугодии 2018 года. Как заявил в декабре замглавы Минфина Алексей Моисеев, внесение документа в Госдуму планируется уже в феврале.