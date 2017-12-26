Рынок акций РФ снова обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Рынок акций РФ обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи и при этом торговался выше психологической отметки в 1300 пунктов по индексу РТС на фоне роста акций финансового и нефтегазового секторов, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи к закрытию четверга вырос на 0,57% - до 2320,03 пункта, индекс РТС - на 1,46%, до 1311,21 пункта. В течение торгов индекс РТС поднялся до пика с июля 2014 года – 1313,44 пункта, а индекс Мосбиржи установил исторический максимум на отметке в 2328,48 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.16 мск снижался на 42 копейки - до 55,75 рубля, курс евро рос на 2 копейки - до 69,64 рубля, следует из данных Московской биржи.

Мартовский фьючерс марки Brent растет на 0,47% - до 70,86 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Бумаги Сбербанка SBER обновили исторические максимумы. К закрытию рынка префы выросли на 2,35% - до 209 рублей, обыкновенные акции – на 1,26% - до 250,64 рубля. До этого бумаги уже поднимались до 210,5 рубля и 251,65 рубля соответственно.

Также среди лидеров роста – акции "Газпром GAZP нефти" (3,31%), ММК (2,48%), НЛМК (2,19%), бумаги "Сургутнефтегаза" SNGS(префы – на 2,18%, обыкновенные – на 1,32%), акции "Интер РАО" IRAO(2,18%), "Северстали" CHMF(2,15%), НМТП (2,08%), а также префы "Транснефти" (1,33%), акции "Новатэка" NVTK(1,16%) и бумаги "Татнефти" TATN(префы – на 0,8%, обыкновенные – на 0,72%).

Среди лидеров снижения – акции "Магнита" MGNT(-2,76%), "Распадской" (-2,41%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,32%), ИСКЧ (-2,26%), ФСК ЕЭС FEES(-2,08%), обыкновенные акции "Мечела" MTLR(-1,93%) и акции "Русгидро" (-1,87%).

"Акции "Магнита" в четверг оказались среди лидеров снижения. Уже третий месяц бумаги остаются под давлением в пределах 6200-6835 рублей и выше 7000 рублей пока пробиться не получается. Завтра в бумаге не исключены активные колебания: компания публикует в пятницу неаудированные базовые показатели за четвертый квартал по МСФО - и финансовые, и операционные. Можно ожидать роста выручки и увеличения операционных расходов, но в общем и целом публикация должна оказать акциям поддержку", - комментирует Анна Бодрова из "Альпари".

РОСТ АКЦИЙ "РОСНЕФТИ" ROSN

Акции "Роснефти" выросли к закрытию торгов на 2,03% - до 351,1 рубля. В течение дня бумаги компании поднимались на 4,3% до 359,3 рубля.

Акции "Роснефти" растут на фоне повышений рекомендаций по компании инвестиционными аналитиками, а также на фоне отставания котировок компании в прошлом году, отмечает София Кирсанова из УК "Райффайзен Капитал".

"Аналитики повысили рекомендации по "Роснефти" на ожиданиях увеличения прибыли компании в 2018 году в первую очередь за счет получения налоговых вычетов по высокообводненным месторождениям, в частности по Самотлору. В 2017 году чистая прибыль "Роснефти" также может оказаться выше, чем текущий консенсус, благодаря отражения в отчетности получения 100 миллиардов рублей от АФК "Система" AFKS, - говорит она.

Помимо этого, акции "Роснефти" в 2017 году пропустили ралли, в котором поучаствовали остальные нефтяные компании, поэтому инвесторы ожидают, что ее котировки догонят отставание в 2018 году, замечает аналитик.

На взгляд Богдана Зварича из ИК "Фридом Финанс", кроме отсутствия преследования компании со стороны Ирака и возможности заключения соглашения по сателлитам Ванкора, на руку "быкам" в "Роснефти" играет и чисто технический фактор. Так, бумага смогла пробить сопротивление на отметке 340 рублей, что могло послужить сигналом как к добавлению акций в портфель для части инвесторов, так и на закрытие спекулятивных коротких позиций в бумаге, полагает он.

"При этом я бы не сказал, что данных новостей достаточно для такого уверенного роста. Скорее всего, здесь сказывается ожидание инвесторами роста фундаментальных показателей компании. В этом случае мы не исключаем возвращения бумаг компании в район 380-400 рублей", - говорит эксперт.

По мнению Константина Бушуева из "Открытие Брокер", в случае с акциями "Роснефти" инвесторы сейчас технично отыгрывают изначальные фундаментальные цели. Более качественные акции "Лукойла" LKOH достигли их еще в начале января, указывает он. Сейчас же инвесторы агрессивно открываются в спреде "Лукойл"/"Роснефть", то есть продают достигший локальных целей "Лукойл" и покупают еще не достигшую целей "Роснефть", - поясняет аналитик.

"Обороты торгов по "Лукойлу" и "Роснефти", а также выставленные в биржевые стаканы объемы заявок, могут подтверждать наше предположение. Также можно косвенно говорить о том, что движение спреда "Лукойл"/"Роснефть" в пользу "Роснефти" обычно означает общее движение инвесторов от качества к большему риску", - говорит Бушуев.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи обновил свой исторический максимум и может продолжить движение вверх, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". Как минимум, в этом движении начинают принимать участие ранее отстававшие бумаги, отмечает он. Пока негативные сигналы на графике Мосбиржи сгладились, хотя перекупленность все же остается, добавляет аналитик.

Насколько долго продлится восходящее движение в краткосрочной перспективе определят, в том числе, цены на нефть, считает Елена Кожухова из "Велес Брокер".

"Индекс Мосбиржи вернулся выше 2315 пунктов и ставит себе новой целью 2320-2335 пунктов. Впрочем, вполне может быть, что на этой неделе "фактор пятницы" и желание рынка зафиксировать прибыль окажутся сильнее, чем обычно, и завтра после полудня рублевый индикатор вернется в узкий "боковик" 2290-2305 пунктов", - считает Бодрова из "Альпари".