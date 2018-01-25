Евро достиг трехлетнего максимума на слабом долларе и комментариях Драги

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Единая европейская валюта в четверг дорожает к доллару, достигнув максимума с декабря 2014 года на фоне продолжающегося ослабления доллара и на комментариях главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.54 мск курс евро к доллару рос до 1,2487 доллара за евро с 1,2409 доллара за евро на предыдущем закрытии, при этом ранее курс общеевропейской валюты впервые за три года преодолел отметку в 1,25 доллара. Курс доллара к иене снижался до 108,69 иены за доллар со 109,69 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) падал на 0,55%, до 88,73 пункта.

Рост евро во многом обусловлен ослаблением американской валюты на комментариях министра финансов США Стивена Мнучина. Выступая днем ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе, министр заявил, что слабый доллар позитивно сказывается на экономике США, поддерживая национальную торговлю.

Валютные трейдеры также отыгрывают высказывания главы ЕЦБ Марио Драги. Как поясняют опрошенные агентством Рейтер аналитики, некоторые участники рынка ожидали, что Драги на пресс-конференции займет более твердую позицию относительно потенциально опасного удорожания евро к доллару, однако этого не произошло. Драги лишь отметил, что волатильность евро стала источником неопределенности и сказал, что ЕЦБ, возможно, придется пересмотреть свою политику, если комментарии США о преимуществах слабого доллара приведут к изменению монетарной политики в стране.

"В целом, комментарии относительно обменного курса были позитивными. Каких-либо существенных опасений о недавнем усилении евро не прозвучало", - сказал аналитик Wells Fargo Securities Эрик Вилориа (Eric Viloria).

По итогам последнего заседания, которое состоялось в четверг, ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Регулятор также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 30 миллиардов евро ежемесячно по сентябрь 2018 года.