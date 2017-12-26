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ФАС одобрила ходатайство Fesco о приобретении 50% в капитале "Русской тройки"


Рынки

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство "Дальневосточного морского пароходства" (ДВМП, головная компания группы Fesco) о приобретении 50% голосующих акций ж/д оператора "Русская тройка", следует из решения службы.

"ФАС... рассмотрела ходатайство ПАО "Дальневосточное морское пароходство" FESH о получении предварительного согласия на приобретение 50% голосующих акций АО "Русская тройка" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в документе.

АО "Русская тройка" — российский линейный железнодорожный оператор. Уставный капитал составляет 944 миллиона рублей.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.

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