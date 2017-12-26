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Сбербанк толерантен к инициативе ФАС по запрету госбанкам покупать другие банки - Греф


Рынки

ДАВОС, 25 янв /ПРАЙМ/. Глава Сбербанка SBER Герман Греф заявил, что "толерантно" относится к инициативе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, которая вместе с Центральным банком обсуждает возможность введения запрета для госбанков приобретать другие кредитные организации или блокпакеты в них.

В интервью РИА Новости замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров отметил, что служба фиксирует ухудшение конкуренции в банковской системе, все нагляднее усматривается тенденция к росту доли на рынке крупных банков с госучастием. В связи с этим служба предложила ЦБ ввести ограничения на покупку госбанками других кредитных организаций, Банк России в целом предложение поддержал.

При этом регуляторы предлагают выделить два исключения: реализация процедур предупреждения банкротства банков и необходимость обеспечения доступности банковских услуг на нуждающихся в этом территориях.

"Так как мы никогда не приобретали и не планируем приобретать, то мы толерантны к этому", - сказал Греф журналистам на полях Всемирного экономического форума в Давосе, комментируя инициативу.

Ранее глава второго по величине банка России ВТБ Андрей Костин сообщил РИА Новости, что категорически не согласен с подобной инициативой.

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