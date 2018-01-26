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Dow Jones и S&P 500 достигли в четверг рекордов на фоне корпоративных новостей


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Фондовые индексы США Dow Jones и S&P 500 достигли по итогам четверга рекордов на фоне новостей компаний, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,54%, до 26392.79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,05%, до 7411.16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,06%, до 2839.25 пункта.

Так, чистая прибыль американского автомобильного гиганта Ford F Motor Co. в 2017 году выросла в 1,65 раза по сравнению с 2016 годом — до 7,6 миллиарда долларов. За четвертый квартал Ford получил 2,4 миллиарда чистой прибыли против 781 миллиона долларов убытка годом ранее. Кроме того, Ford увеличил выручку в прошлом квартале на 7%, до 41,3 миллиарда долларов, хотя аналитики ждали показателя в 37 миллиардов долларов.

Свои финрезультаты также опубликовал один из крупнейших в мире производителей строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин — американская Caterpillar Inc. Ее прибыль за 2017 год составила 754 миллиона долларов против убытка в 67 миллионов долларов годом ранее. Совокупный объем продаж за отчетный период вырос на 17,9% и составил 45,462 миллиарда долларов.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что курс доллара будет только укрепляться, хотя министр финансов США Стивен Мнучин ранее сказал, что Вашингтону выгоднее более низкий курс национальной валюты.

"(Курс) должен строиться на силе страны. У нас дела идут так хорошо, наша страна становится настолько сильнее в экономическом и, кстати, в других отношениях тоже, что доллар будет сильнее и сильнее. В конечном счете, я бы хотел увидеть сильный доллар", — сказал Трамп в интервью CNBC в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

Продажи новых домов в США в декабре продемонстрировали самое сильное снижение за почти полтора года, упав на 9,3% по сравнению с пересмотренным показателем ноября — до 625 тысяч. Эксперты ожидали снижения показателя только на 7,9% по сравнению с первоначальным ноябрьским индикатором, до 676 тысяч.

"Рынок нон-стоп бежал к финишу, и в итоге у него просто свело ногу", - цитирует агентство MarketWatch Майкла Антонелли (Michael Antonelli), управляющего директора по институциональным продажам фонда Robert W. Baird.

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