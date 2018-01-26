МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Акции нефтегазового сектора наконец догнали ралли цен на нефть. Это говорит о том, что инвесторы все более оптимистично оценивают долгосрочные перспективы нефтяных компаний, сообщает Dow Jones.

В результате ускорения мирового экономического роста спрос на сырье вырос, что привело к сокращению запасов нефти и помогло ценам достичь максимумов за три года. Тем временем вследствие спада на нефтяном рынке, при котором с уровня, превышающего 100 долларов, цены опустились ниже 30 долларов, поставщики стали сильно сокращать затраты, а значит, как отмечают инвесторы, они могут теперь получать больший доход при более низкой цене.

Судя по индексу MSCI World Energy, акции нефтегазового сектора за последние шесть месяцев поднялись в цене примерно на одну пятую. В США акции сектора в составе S&P 500 набрали за это время 22%. Они показали лучший результат среди секторов индекса, опередив акции технологических фирм и банков.

В эти шесть месяцев акции нефтегазовых компаний в целом следовали за ценами за нефть, а между тем нефть WTI, американский эталон, подорожала примерно на 40%. Однако для того, чтобы догнать ралли, им потребовалось время. Это говорит о том, что некоторые инвесторы не были уверены в восстановлении нефтяных цен.

Теперь же они воспринимают сектор иначе.

"Сейчас, в отличие от того, что в основном происходило в последние четыре-пять месяцев, создается впечатление, что неравенство спроса и предложения, ведущее к росту цен на нефть, сохранится до конца 2018 года", – считает Лиза Шалетт, директор по инвестициям в Morgan Stanley Wealth Management.

Многие аналитики полагают, что в США в этом году акции нефтегазового сектора продолжат опережать рынок в целом. Как заметил Бен Калло, аналитик сектора в Baird, для этого "нефти, на наш взгляд, даже не нужно дорожать. Достаточно отсутствия очередной коррекции".

Восстановление цен на нефть началось летом 2017 года. Теперь спрос тоже растет, и инвесторы сосредоточились на показателе, который говорит о том, что спрос, возможно, наконец превзошел предложение. За последний месяц долгосрочные фьючерсы стали дешевле краткосрочных, что называется депортом.

Согласно анализу Morgan Stanley Wealth Management, в год, следующий за депортом на рынке нефти, акции нефтегазового сектора обычно опережают S&P 500 примерно на 6 процентных пунктов.

"Мы по-прежнему конструктивно подходим к спросу", – указал Нил Грегсон, фондовый менеджер J.P. Morgan Asset Management.

У Грегсона крупные позиции по бумагам нефтяных гигантов Royal Dutch Shell PLC и Chevron Corp, но он особо оптимистично оценивает потенциал роста меньших по размерам буровых фирм, например Pioneer Natural Resources Co. и Parex Resources Inc.

Многие инвесторы оптимистично настроены насчет нефтегазового сектора ввиду того, что он вновь стал отдавать приоритет прибыли перед объемами добычи. Как отмечают аналитики, до 2014 года многие компании все время наращивали добычу нефти и газа, даже неся убытки, тогда как в последние шесть месяцев они сосредоточились на краткосрочной прибыльности.

Такие компании, как Anadarko Petroleum Corp., подробно описали планы по сокращению затрат на буровые работы и эксплуатацию скважин в 2018 году. Chevron намерена снизить эти инвестиции почти на 10%. Акции Anadarko и Chevron за последние полгода выросли на 34% и 26% соответственно.

Чистая маржа компаний из нефтегазового сектора S&P 500 все еще сильно ниже уровней 2011-2014 годов, когда за WTI давали около 100 долларов. Однако их прибыльность приближается к уровням того времени, хотя они продают нефть по заметно более низкой цене.

Маржа свободного денежного потока, или средства, получаемые за каждый доллар продаж после учета инвестиций, теперь близка к 4%. В 2013 году показатель упал ниже 2%.

"Теперь управление в секторе заметно улучшилось, – отмечает Стефани Батчер, фондовый менеджер Invesco Perpetual, имеющей значительный объем акций нефтегазового сектора. – Несколько лет назад руководство отдавало предпочтение объемам перед стоимостью, а сейчас оно полностью сосредоточено на контроле за издержками".

У нефтегазовых компаний, без сомнения, еще есть проблемы. Например, большие объемы долга, накопленного до 2014 года. Акции нефтегазового сектора сейчас самые дорогие в S&P 500: отношение цены к прибыли, которая прогнозируется на 12 месяцев, составляет 24х. У технологического сектора мультипликатор равен 20х, а у S&P 500 в целом – 19х.

Правда, на сектор будет по-прежнему влиять сама нефть. Как предполагают аналитики, цены на нефть в этом году останутся в диапазоне 60 долларов, а эта относительная стабильность благоприятна для акций нефтегазовых компаний.

"Пока цены на нефть не упадут, акции, вероятно, будут расти", – говорит Джон Моррисон, аналитик по акциям сектора в CIBC Capital Markets, работающий из Калгари.

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