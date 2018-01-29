Ethereum дорожает после получения рейтинга агентством Weiss выше, чем у биткоина

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Вторая по величине криптовалюта Ethereum приближается к историческому рекорду после того, как рейтинговое агентство Weiss присвоило этой валюте рейтинг выше, чем у биткоина.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.18 мск Ethereum дорожает на 6,2%, до 1,22 тысячи долларов (исторический рекорд составляет около 1,42 тысячи долларов), биткоин дешевел на 1,8%, до 11,57 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 2,6%, до 11,6 тысячи долларов. На бирже OKEx валюта дешевела на 1,6%, до 11,62 тысячи. А по данным портала Coindesk, биткоин снижался в цене на 2,3%, до 11,42 тысячи долларов.

Независимое американское рейтинговое агентство Weiss Ratings присвоило Ethereum рейтинг "B", тогда как биткоин получил рейтинг ниже - "C+", сообщает телеканал CNBC. Более низкую оценку биткоину агентство объяснило тем, что крупнейшая криптовалюта сталкивается с трудностями сети, что приводит к задержкам и высокой стоимости транзакций. Биткоин, передает телеканал комментарий агентства, не имеет прямого механизма для срочной модернизации своего программного кода.

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Ни одна из 74 криптовалют, по версии агентства, не получила высшую оценку "A". Высший из присвоенных рейтингов ("B"), кроме Ethereum, получила криптовалюта EOS, 9-ая по величине на криптовалютном рынке, передает телеканал.

Также, согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта Ripple дорожает на 6,8%, до 1,38 доллара, Bitcoin Cash - на 1,6%, до 1,7 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 584,71 миллиарда долларов. Доля биткоина - примерно 33% всего рынка криптовалют, Ethereum - 20%, Ripple - 9%.

Между тем японская криптовалютная биржа Coincheck сообщила о выплате компенсации пользователям, которые пострадали после недавней атаки на биржу. В пятницу биржа остановила торги криптовалютами, кроме биткоина, на фоне сообщений СМИ о выводе с кошельков пользователей цифровых валют на сумму в несколько сотен миллионов долларов. Изначально ограничения коснулись криптовалюты NEM. По данным биржи, атака затронула 260 тысяч пользователей, им будет выплачено 523 миллиона NEM - более 500 миллионов долларов.