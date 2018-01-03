Московская биржа начала торги турецкой лирой

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Московская биржа MOEX запустила торги валютной парой "турецкая лира — российский рубль", сообщает торговая площадка в понедельник.

"Двадцать девятого января 2018 года Московская биржа запустила торги валютной парой "турецкая лира — российский рубль" (TRY/RUB). В первый день торгов заключены сделки на сумму 1,5 миллиона рублей (100 тысяч TRY)", — говорится в сообщении.

На первом этапе участникам доступны сделки купли-продажи турецкой лиры с расчетами "сегодня" (TRYRUB_TOD) на условиях 100% обеспечения. Торги проходят в период с 10.00 до 11.00 мск. В дальнейшем участники получат возможность заключать сделки с расчетами "завтра" (TRYRUB_TOM), а также сделки овернайт своп (TRY_TODTOM) на условиях частичного обеспечения.

По словам управляющего директора по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игоря Марича, расширение инструментария валютного рынка предоставляет дополнительные возможности клиентам банков и инвестиционных компаний — участников экономических отношений России и Турцией.

За 2017 год торговый оборот РФ и Турции вырос почти на 40%, превысив 20 миллиардов долларов. Формирование прямых котировок турецкой лиры к российскому рублю на биржевом рынке будет способствовать повышению роли национальных валют во взаимных расчетах.