Рубль днем уверенно растет, доллар опять дешевле 56

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Рубль уверенно растет к основным резервным валютам на дорожающей нефти, игнорируя "кремлевский доклад" США, курс опять опустился ниже ключевого рубежа 56 рублей против доллара, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 13.22 мск снижался на 0,41 рубля - до 55,91 рубля, курс евро - на 0,31 рубля, до 69,42 рубля. На прошлой неделе доллар обновил минимум с июля 2015 года, опустившись до отметки 55,59 рубля.

Нефть закрепляется выше уровня 69 долларов за баррель сорта Brent после утреннего сползания ниже этой отметки.

С открытия торгов отмечались попытки сыграть на понижение рубля против доллара, однако они не получили развития.

Минфин США во вторник опубликовал так называемый "кремлевский доклад", в который вошли 96 крупных российских бизнесменов, а также 114 политиков и чиновников. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что против них могут быть введены санкции США. Эксперты пока не видят в докладе опасности для российских финансовых рынков, поскольку в его несекретной части нет упоминаний об инвестировании в российские долговые инструменты.