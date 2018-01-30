ОБЗОР - Запрет возврата продуктов: мнений много, но единого нет

МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Обсуждение проблемы возврата российскими торговыми сетями непроданных продуктов поставщикам показало, насколько разнятся позиции участников рынка: законодатели выступают за жесткий запрет такой практики и готовы обсуждать нюансы этого вопроса только после принятия закона в первом чтении в Госдуме, а ритейлеры призывают дать шанс саморегулированию. Единой позиции нет и у экономического блока правительства.

Во вторник в Минпромторге РФ под председательством статс-секретаря, замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова состоялось совещание по вопросам взаимодействия торговых сетей и поставщиков на рынке. Оно было посвящено проблеме возврата ритейлерами продуктов поставщикам - хотя эта тема достаточно старая, она периодически всплывает в медийном пространстве.

В середине января в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий возврат поставщикам продуктов, которые не были проданы торговыми сетями за определенный срок. Сейчас торговые сети и поставщики могут заключать договоры, предусматривающие возможность возврата продуктов, если это выгодно обеим сторонам - но законом запрещено навязывать включение условия о возврате.

Сенатор Сергей Лисовский, один из авторов законопроекта, в ходе совещания пояснил, что разработка документа потребовалась из-за сложностей подтверждения в судах подобного навязывания. "К сожалению, рыночная сила торговых сетей такова, что производители не решаются подавать в суд, либо составляют протоколы разногласий по существующим и представленным договорам поставки", - сказал он.

"Мы провели большое расследование, было опрошено достаточно много предприятий. Мы детально поработали с 500 производителями в стране, более 70% поддержали нашу позицию, и большое количество отраслевых союзов. После этого мы пришли к решению выйти с этой законодательной инициативой", - добавил сенатор.

НОРМА ТРЕБУЕТ ДОРАБОТКИ

Предложение о законодательном запрете возврата продуктов первой из органов исполнительной власти прокомментировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Замглавы ведомства Андрей Кашеваров законопроект поддержал.

Начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев, выступая во вторник, признал, что навязывание практики возвратов в России существует и тяжело доказывается в суде. Наибольшую остроту эта проблема, по его словам, приобрела в поставках скоропортящихся продуктов. Хотя ФАС и поддерживает отказ от возвратов, службу беспокоят два аспекта.

"Во-первых, прямой запрет, полный - хотя, на наш взгляд, можно было сделать чуть более рыночный инструмент. Второе, что нас беспокоит - если будет принято критическое решение, что мы меняем нормы в этом законе, то она не закрывает практику (возвратов - ред.) То есть ее нужно дорабатывать, добавлять соответствующие случаи, когда речь идет об истекшем сроке годности, условия хранения таких товаров", - отметил Нижегородцев.

"То есть расширять норму, делать ее более, так сказать, учитывающей все обстоятельства, которые могут возникнуть вокруг этого возврата", - добавил он. Начальник управления также указал на необходимость принятия поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) для введения ответственности за нарушение запрета на возвраты продуктов.

С необходимостью доработки статьи законопроекта о запрете возвратов согласился директор по развитию Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Юрий Борисов. "Я хотел бы напомнить, что в гражданском законодательстве существует целый набор положений, которые защищают интересы добросовестного приобретателя, связанные с фальсификатом, с контрафактом, со скрытыми недостатками", - сказал он.

"Очень хотелось бы не упустить этих положений в случае доработки этой статьи, чтобы добросовестный приобретатель - в нашем случае это организация торговли - имела бы достаточно надежную защиту от различных неприятных сюжетов", - добавил представитель АКОРТ.

В МИНИСТЕРСТВАХ НЕТ ЕДИНСТВА

В итоге, заключил Нижегородцев, законопроект может быть принят в первом чтении, но должен быть доработан во втором, и ФАС готова предоставить свой опыт для совершенствования документа.

"Мы готовы во втором чтении обсуждать эти доработки. Но чтобы было понимание, закон в таком виде уже внесен, и он в таком виде в первом чтении будет принят. Во втором чтении мы готовы обсуждать какие-то моменты, но наше глубокое убеждение, что закон необходим", - ответил сенатор Лисовский.

Профильные министерства единого мнения относительно законопроекта во вторник не высказали. Директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолий Куценко заявил, что министерство документ поддерживает.

Замдиректора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития Кирилл Емельянов указал на возможные негативные последствия от принятия законопроекта. По его словам, с точки зрения потребителя ситуация с продуктами в случае запрета возвратов может ухудшиться как по ассортименту, так и по цене, и конечные издержки - если они будут - перейдут на покупателей.

На риски при введении законодательного запрета указал и замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. "Есть очень много товаров, которые находятся на полке "для ассортимента" и не очень хорошо продаются, но которые торговые операторы должны у себя держать. На мой взгляд, есть риски для ассортимента и для поставщиков, чья продукция не пользуется повышенным спросом", - сказал Евтухов журналистам после совещания.

Вместе с тем Лисовский не видит рисков перекладывания издержек на потребителя. "Если мы все признаем, что от возврата хлеба есть издержки, то сейчас издержки несет производитель. Спрашивается - куда производитель эти издержки девает? Конечно, в цену продукции. То есть эти издержки, если они есть, все равно в конечном итоге переходят к потребителю", - сказал он.

РИТЕЙЛЕРЫ ПРОТИВ

Ритейлеры и раньше выступали против законодательного запрета возвратов продуктов, предлагая решать эту проблему в рамках переговоров и механизма саморегулирования. Директор по развитию АКОРТ Борисов напомнил об опыте взаимодействия с хлебопекарными предприятиями: благодаря сотрудничеству сети и производители смогли самостоятельно, без законодательного принуждения, сократить число возвратов хлеба. В результате экономия, по оценке участников рынка, составила 5 миллиардов рублей.

"Мы совершенно уверены, что эту практику следует продолжать, и мы сейчас находимся на этапе взаимодействия с нашими коллегами, которые представляют средние сети и малые форматы торговли. Мы считаем, что это более эффективный путь решения проблемы возвратов", - заявил Борисов.

По мнению АКОРТ, практика возвратов на российском рынке не слишком распространена. "Мы проводили мониторинг еще прошлым летом, по итогам ноября мы оценивали общий объем возвратов на уровне 1%. По различным причинам - по причинам нарушения маркировки, неправильных поставок", - отметил директор по развитию ассоциации.

"Мы считаем, что на таком уровне мы вполне можем с использованием механизмов саморегулирования существенно снизить остроту этой проблемы", - сказал Борисов.

Он указал и на другие негативные последствия законодательного запрета возвратов. Например, отказ от возвратов хлебобулочной продукции вкупе с логистическими проблемами может вести к тому, что в магазине хлеба может не оказаться в середине дня, когда покупателей не так много.

"Есть серьезное опасение, что те производители, которые заинтересованы в продвижении новинок, будут испытывать определенные трудности, потому что выводить на рынок новый товар и иметь гарантию его продажи - торговой сети здесь будет достаточно трудно планировать закупки таких товаров", - добавил представитель АКОРТ.

В свою очередь глава Союза независимых сетей России (СНС, в него входят региональные ритейлеры) Сергей Кузнецов отметил, что в регионах есть случаи навязывания невыгодных условий поставки самими поставщиками.

"Мы считаем, что она (проблема возвратов - ред.) не является глобальной. Это раз. Второй момент: она может решаться в рамках взаимных договоренностей, договорных отношений и дополнена саморегулированием", - согласился со своим коллегой Кузнецов.