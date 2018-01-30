Американский биржевой регулятор вызвал Bitfinex и Tether в суд повесткой - СМИ

МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CTFC) на прошлой неделе вызвала в суд повесткой одну из ведущих криптовалютных бирж Bitfinex и компанию Tether, сообщает во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источник.

Руководителем обеих компаний является Ян Людовикус ван Дер Вельде (Jan Ludovicus van der Velde), пишет агентство со ссылкой на подтверждающее эту информацию письмо пресс-секретаря обеих компаний, полученное в декабре.

Криптовалюта Tether стала популярной на криптовалютных биржах по всему миру. По данным агентства, выпуск монет Tether по состоянию на вторник достиг 2,3 миллиарда долларов. При этом с января по ноябрь 2017 года количество этих токенов выросло более чем на 3400%. Компания регулярно сообщала, что каждая монета Tether по стоимости равна 1 доллару США, которые имеются в ее резервах, однако критики обвиняют Tether и Bitfinex в сговоре и выпуске криптовалют, обеспеченных "воздухом".

"Мы регулярно являемся объектом интереса со стороны правоохранительных органов и проводящих расследования регуляторов. Наша политика – не комментировать подобные запросы", - говорится в совместном заявлении Bitfinex и Tether по поводу повестки регулятора.

Изначально представители компании Tether Limited отрицали, что имеют отношение к бирже Bitfinex. Однако из данных масштабного расследования "Райские документы" (Paradise Papers), касающегося деятельности офшорных компаний, стало известно, что в 2014 году директор по стратегическому развитию Bitfinex Фил Поттер совместно с финансовым директором биржи Джанкарло Девасини основали компанию Tether Limited на Британских Виргинских островах. А глава Bitfinex ван Дер Вельде занял руководящую позицию и до сих пор является гендиректором Tether Limited.

В сентябре прошлого года Tether опубликовала документацию в попытках доказать, что криптовалюта компании все же обеспечена фиатными (бумажными) деньгами. Некоторые аналитики также раскритиковали этот документ компании. В понедельник Tether сообщила, что разорвала отношения с аудиторской фирмой Friedman, проводившей проверку компании в сентябре.