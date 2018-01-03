Рынок акций РФ вырос на поддержке цен на нефть

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Рынок акций РФ вырос вслед за нефтью, которая способствовала удорожанию акций компаний нефтегазового сектора, также значительный вклад в рост индексов в четверг внесли и бумаги металлургов.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,55% - до 2302,57 пункта, индекс РТС - на 0,84%, до 1293,1 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.22 мск снижался на 4 копейки - до 56,17 рубля, курс евро рос на 25 копеек - до 70,05 рубля, следует из данных Московской биржи.

Апрельский фьючерс марки Brent на дневных торгах прибавлял более 1%, однако к вечеру рост несколько замедлился и фьючерс поднимался на 0,16% - до 69 долларов за баррель.

"Нефтяные цены удержали индексы в плюсе", - отмечает Елена Кожухова из "Велес Брокер".

GDR X5 RETAIL GROUP

С 1 февраля начались торги на Московской бирже глобальными депозитарными расписками (GDR) X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель".

Котировки ГДР X5 Retail Group, колеблются в первый день торгов в диапазоне 2082,5-2225,5 рубля. К текущему моменту объем торгов превышал 342 миллиона рублей при количестве сделок 1738.

ЛИДЕРЫ РОСТА

Бумаги нефтегазового сектора выросли на фоне укрепления цен на нефть по марке Brent.

Акции "Газпрома" GAZP поднялись на 1,42%, "Газпром нефти" – на 0,75%, "Лукойла" LKOH - на 0,87%, "Роснефти" ROSN– на 0,51%, "Транснефти" – на 0,89% и акции "Новатэка" NVTK– на 0,59%.

Также выросли бумаги "Татнефти" TATN(префы – на 0,24%, обыкновенные акции - на 2,38%), бумаги "Сургутнефтегаза" SNGS(префы – на 0,44%, обыкновенные акции - на 1,81%) и бумаги "Башнефти" BANE(префы – на 1,56%, обыкновенные акции - на 1,38%).

Кроме того, значительный рост показали акции горнодобывающего и металлургического секторов. Выросли бумаги "Мечела" MTLR(префы – на 2,38%, обыкновенные акции – на 1,03%), акции "Русала" – на 1,68%, НЛМК – на 2,31%, "Северстали" CHMF– на 2,47% и акции ЧТПЗ – на 1,45%.

Также выросли акции ММК - на 0,53%, "Распадской – на 0,36%.

Также среди лидеров роста - акции "Энел Россия" (3,69%), "Юнипро" (1,58%) и акции Московской биржи (1,48%).

…И СНИЖЕНИЯ

В лидерах снижения в четверг оказались бумаги банковского сектора.

К закрытию торгов префы Сбербанка упали на 2,82%, обыкновенные акции - на 1,71%, также снизились бумаги банка "Возрождение" (префы - на 1,47%, обыкновенные акции – на 0,91%), акции ВТБ закрыли торги в слабом минусе, опустившись на 0,04%.

В бумагах Сбербанка SBER наметилась фиксация прибыли после обновления акцией рекордных уровней около 270 рублей, отмечает Анна Бодрова из "Альпари". Не исключено, что в пятницу в акциях будет наблюдаться локальная коррекция, после чего Сбербанк с большой долей вероятности вернется к движениям в сторону 280-290 рублей, полагает она.

Также среди лидеров снижения - акции НМТП (-2,8%), ОГК-2 (-2,5%), "Магнита" MGNT(-2,08%), "Дикси" (-1,98%), Polymetal (-1,79%), а также ЛСР (-1,43%).

"В акциях "Магнита" продолжается разгул "медведей". Техническая картина подтверждает, что позиция продавцов сейчас сильнее, и их мало что может сдержать в скольжении в область 4500 рублей. Более сильная поддержка стоит вблизи 4000 рублей. С фундаментальной же точки зрения в "Магните" все довольно благополучно, и провал в стоимости ценных бумаг связан в основном с излишне эмоциональными оценками инвесторами отчетности и корпоративных изменений внутри компании", - комментирует Бодрова.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В пятницу консолидированную отчетность представит "Северсталь", Московская биржа MOEX представит данные по обороту торгов, а "Аэрофлот" AFLT отчитается за 2017 год по РСБУ, напоминает Алексей Адонин из "Велес Брокер".

Индекс Мосбиржи закрывает день в непосредственной близости от уровня 2300 пунктов, отмечает Бодрова из "Альпари". "Фактически по сравнению с предыдущей сессией ничего не меняется: внутридневные колебания так и остались непродуктивными. Рублевый индикатор, между тем, сохраняется в прежних рамках "боковика" 2270-2310 пунктов. Индекс РТС зажат уровнями 1285-1295 пунктов", - комментирует она.

"Угроза санкций будет сдерживать рост индекса Мосбиржи. Равно как и укрепление рубля. К тому же в пятницу инвесторы скорее предпочтут закрыть часть позиций. А это вернет индекс к отметке 2276", - прогнозирует Ирина Рогова из Forex Club.