Биткоин опустился до отметки в $9 тыс на сообщении о планах запрета криптовалют в Индии

МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) опустилась на торгах до отметки в 9 тысяч долларов, инвесторы отреагировали на сообщение о намерении запретить криптовалюту в Индии, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.18 мск биткоин дешевел на 9,42% - до 9,13 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 8,99% - до 9,15 тысячи долларов, на GDAX - на 9,57% - до 9 тысяч долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 10,98% - до 9,05 тысячи долларов.

Другие популярные криптовалюты также снижаются в стоимости. Согласно данным CoinMarketCap, Ethereum дешевел на 4,34%, до 1,06 тысячи долларов, Bitcoin Cash - на 13,73%, до 1,28 тысячи долларов, Ripple - на 11,29%, до 0,99 доллара. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 408,3 миллиарда долларов. При этом за чуть более чем за месяц капитализация биткоина сократилась вдвое - сейчас капитализация биткоина составляла 153,7 миллиарда долларов, в то время как еще в декабре показатель достигал 327,1 миллиарда долларов. Доля биткоина в общей капитализации рынка криптовалют составляет примерно 34%.

Правительство Индии считает криптовалюты незаконными платежными средствами и намерено полностью запретить их использование на территории страны, заявил в четверг глава индийского Минфина Арун Джейтли. При этом он отметил, что власти намерены активно применять технологию блокчейн для развития цифровой экономики.

"Настроение в отношении криптовалют становится кислым, а негативные заголовки сыплются отовсюду", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика FOREX.com Фавада Разакзада (Fawad Razaqzada).

В среду популярная социальная сеть Facebook FB запретила рекламу криптовалют, ICO (процедуру первичного размещения токенов) и бинарных опционов в рамках новой политики, подразумевающей борьбу с вводящей в заблуждение рекламой. "Озабоченность по поводу того, что Facebook запрещает рекламу криптовалют, а крупные криптообменники закрываются, приглушила ажиотаж вокруг этой темы, некоторые люди, вероятно, теперь думают дважды, прежде чем инвестировать свои тяжело заработанные деньги в цифровые валюты", - добавляет эксперт.