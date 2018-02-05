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Нефть продолжает дешеветь до минимума с начала января на новостях из США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник продолжают пятничное снижение на фоне недельных данных о росте нефтяных буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.34 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 1,01%, до 67,89 доллара за баррель, что является минимальной отметкой с 8 января 2018 года. Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI - дешевели на 0,95%, до 64,83 доллара за баррель.

На настроения инвесторов продолжают оказывать давление пятничные данные от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым по итогам завершившейся 2 февраля рабочей недели число нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть штук, или на 0,8%, до 765 единиц. При этом количество газодобывающих установок сократилось за ту же неделю на семь, или на 3,7%, до 181 единицы.

Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать данные предыдущей недели Минэнерго США, согласно которым среднесуточная добыча нефти в стране выросла на 13,1% в годовом выражении и достигла 10,038 миллиона баррелей в сутки. Показатель впервые превысил отметку 10 миллионов баррелей с 1970 года. Такой рост усиливает опасения инвесторов относительно увеличения предложения "черного золота" на мировом рынке.

"В течение ближайших нескольких недель одним из ключевых факторов будут данные по добыче в США, а также перспективы увеличения нефтяных буровых установок", - отмечает аналитик CMC Markets Рик Спунер (Ric Spooner), которого цитирует агентство Рейтер.

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