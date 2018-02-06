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Рейтинговое агентство Weiss назвало причины низкой оценки биткоина


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Рейтинговое агентство Weiss считает, что стоимость самой популярной в мире криптовалюты крайне волатильна, биткоин также отстает по своим параметрам от появляющихся на рынке криптовалют.

В январе независимое американское рейтинговое агентство Weiss Ratings присвоило криптовалюте Ethereum рейтинг "B", тогда как биткоин получил лишь "C+". Тогда более низкую оценку биткоину агентство объяснило тем, что сеть биткоина слишком перегружена, что приводит к задержкам и высокой стоимости транзакций.

"В ответ на жаркие споры о рейтинге "C+" биткоина Weiss сегодня публикует 14-страничный доклад, раскрывающий ключевые факторы и данные, на которых основан рейтинг", - следует из сообщения агентства участникам рынка.

Weiss отметило, что рейтинги криптовалютам присваиваются исходя из четырех факторов: риски, вознаграждение майнерам, основные функции и технологии. "Инвесторы биткоина в последнее время получают меньше, чем инвесторы альткоинов, и при этом продолжают испытывать риски от высокой волатильности", - поясняется в докладе.

Помимо этого аналитики агентства указали на недостаточную производительность сети, которая позволяет проводить всего 4 операции за секунду - при стоимости около 10 долларов каждая. "В плане технологий биткоину не хватает управления сверху, необходимого для быстрой модернизации сети, он отстает от быстро развивающейся отрасли", - добавили они.

Эксперты Weiss отметили, что рейтинги криптовалют периодически пересматриваются. Так, если стоимость биткоина стабилизируется или если будет решена проблема со скоростью проведения транзакций в его сети, рейтинг криптовалюты может быть пересмотрен.

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