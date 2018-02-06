Японский Nikkei ускорил падение до 6% вслед за снижением американских фондовых индексов

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Основой фондовый индекс Японии Nikkei 225 ускорил падение до 6%, остальные основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также снижаются во вторник, после того как фондовые индексы США по итогам понедельника рухнули на 3,8-4,6%, свидетельствуют данные торгов. Японский фондовый рынок упал более чем на 4% на фоне резкого падения индексов США

По состоянию на 7.13 мск японский индекс Nikkei 225 снижался на 6%, до 21319,38 пункта. При этом в первые часы торгов он падал на 4%.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 2,15% - до 3412,55 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,71%, до 1757,3 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 4,95% - до 30653,3 пункта, корейский KOSPI - на 3,15%, до 2413,06 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 3,33%, до 5825,7 пункта.