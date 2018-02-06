Биткоин отыгрывает потери, торгуясь выше $7,2 тыс

МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник вечером несколько отыграла дневные потери, когда она впервые с октября падала ниже 6 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов и оценки экспертов.

По данным портала Coindesk, по состоянию на 22.35 мск биткоин дорожал на 4,37% - до 7,216 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 5,23% - до 7,281 тысячи долларов, на OKEx - на 4,18%, до 7,28 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, биткоин дорожал на 3,02% - до 7,273 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также дорожают. Согласно данным CoinMarketCap, Ethereum поднимался в цене на 6,61% - до 736,73 доллара, Ripple - на 3,05%, до 0,728 доллара, Bitcoin Cash - на 0,49%, до 909,06 долларов. Капитализация всего рынка криптовалют составляет на данный момент 279,06 миллиарда долларов. При этом днем ранее показатель составлял почти 346,9 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 35% от всего рынка криптовалют.

Биткоин с начала года находится под давлением новостей об усилении регулирования криптовалют в отдельных странах и ограничениях со стороны крупнейших мировых банков. Так, с конца января в Южной Корее вступили в силу правила, согласно которым для торговли криптовалютой каждый трейдер обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета.

Кроме того, в воскресенье британская банковская группа Lloyds Banking Group заявила о запрете своим клиентам покупать биткоин и другие криптовалюты по кредитным картам. В пятницу об аналогичных мерах сообщили американские банковские гиганты JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup.

Вместе с тем аналитики не исключают ускорения роста биткоина уже начиная со среды. По мнению аналитика "Альпари" Владислава Антонова, при отсутствии негативных новостей нынешний рост стоимости криптовалюты может продолжиться до 8 тысяч долларов и выше. "Если сопротивление будет пройдено, то дорога откроется к уровню 9,36 тысячи за биткоин", - сказал Антонов РИА Новости.