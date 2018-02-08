Рубль усилил снижение, доллар уже выше 58 рублей

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Рубль усилил снижение к доллару и евро вслед за нефтью, упавшей ниже 65 долларов за баррель, доллар поднялся выше 58 рублей впервые с 26 декабря 2017 года.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.34 мск рос на 44 копейки - до 58,05 рубля (уже поднимался до 58,07 рубля – максимум с декабря 2017 года), курс евро - на 25 копеек - до 70,92 рубля, следует из данных Московской биржи.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 1,16% - до 64,75 доллара за баррель. Мировые цены на нефть снижаются на прогнозах рекордного роста добычи этого сырья в США. В среду стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent падала на 2-3%, а курс рубля за тот же период снизился на 1,3%.