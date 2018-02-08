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Moody's видит существенные выгоды искусственного интеллекта для бизнеса


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Moody's видит ряд преимуществ искусственного интеллекта (ИИ, Artificial intelligence, AI) для мирового бизнеса в среднесрочной перспективе, говорится в сообщении агентства.

По мнению Moody's, основные выгоды, которые компании смогут извлечь из искусственного интеллекта в среднесрочной перспективе, связаны с повышением эффективности, использованием приложений, помогающих сократить расходы за счет автоматизации выполнения задач, а также улучшением распределения капитала и согласованием предложения продуктов с потребностями клиентов.

В релизе отмечается, что основными драйверами последнего скачка в развитии ИИ являются увеличение вычислительных мощностей, растущие объемы данных и усовершенствование базовых алгоритмов. При этом прогресс в разработках ИИ отражает растущее внимание к этим технологиям как государственного, так и частного секторов, а также научного сообщества.

Вместе с тем, агентство подчеркивает, что в сфере разработок ИИ существует опасность для конкуренции. Крупнейшие технологические компании, такие как Alphabet, Amazon и Microsoft MSFT, привлекают подавляющее большинство инвестиций в ИИ, лидируют как в разработке, так и в монетизации ряда связанных с искусственным интеллектом технологий.

"Эти компании способны захватить чрезмерно большую долю той выгоды, которую может генерировать ИИ. Эта тенденция окажет значительное влияние на то, как развиваются различные товарные рынки и как формируется конкуренция", - приводятся в релизе слова старшего вице-президента Moody's Робарда Уильямса (Robard Williams).

Moody's отмечает, что несмотря на потенциал ИИ для укрепления кредитоспособности компаний, многое зависит от финансовых ресурсов, которые могут быть им предоставлены для инвестиций в эту технологию. В частности, стоит учитывать и затраты на внедрение бизнес-моделей с использованием искусственного интеллекта.

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