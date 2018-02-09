FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Нефть дешевеет на опасениях за рост предложения сырья на мировом рынке


Commodities / Рынки

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу после того, как заявления Ирана о намерении наращивать добычу усилили опасения относительно резкого роста предложения сырья на мировом рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.12 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,65%, до 64,39 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,98%, до 60,55 доллара за баррель.

Давление на стоимость "черного золота" в пятницу оказывают заявления замминистра нефти Ирана Амира Хоссейна Заманиния, сделанные накануне на конференции в Париже. По его словам, Иран планирует нарастить объем добычи нефти в стране в течение ближайших четырех лет примерно на 700 тысяч баррелей в день, до 4,7 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, участники торгов продолжают отыгрывать обнародованные в среду данные о росте добычи нефти в США за последнюю неделю на 3,3%, или на 332 тысячи баррелей в сутки, до рекордно высокого уровня в 10,251 миллиона баррелей в сутки.

Эти новости, о росте добычи в Иране и в США, усилили опасения относительно увеличения предложения сырья на мировом рынке, что подталкивает цены на него вниз. "Мы ждем, что цены на нефть будут опускаться к уровню 60 долларов за баррель и ниже", - сказал агентству Рейтер аналитик по сырьевым товарам Julius Baer Карстен Менке (Carsten Menke).

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ