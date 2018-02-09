Нефть дешевеет на опасениях за рост предложения сырья на мировом рынке

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу после того, как заявления Ирана о намерении наращивать добычу усилили опасения относительно резкого роста предложения сырья на мировом рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.12 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,65%, до 64,39 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,98%, до 60,55 доллара за баррель.

Давление на стоимость "черного золота" в пятницу оказывают заявления замминистра нефти Ирана Амира Хоссейна Заманиния, сделанные накануне на конференции в Париже. По его словам, Иран планирует нарастить объем добычи нефти в стране в течение ближайших четырех лет примерно на 700 тысяч баррелей в день, до 4,7 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, участники торгов продолжают отыгрывать обнародованные в среду данные о росте добычи нефти в США за последнюю неделю на 3,3%, или на 332 тысячи баррелей в сутки, до рекордно высокого уровня в 10,251 миллиона баррелей в сутки.

Эти новости, о росте добычи в Иране и в США, усилили опасения относительно увеличения предложения сырья на мировом рынке, что подталкивает цены на него вниз. "Мы ждем, что цены на нефть будут опускаться к уровню 60 долларов за баррель и ниже", - сказал агентству Рейтер аналитик по сырьевым товарам Julius Baer Карстен Менке (Carsten Menke).