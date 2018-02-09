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Биржевые индексы РФ падают, пробивая психологические поддержки


Рынки / Индексы

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Биржевые индексы РФ пробили вниз психологически значимые уровни, растеряв более половины роста 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи к 11.22 мск пятницы снижался на 1,5%, до 2195 пунктов, индекс РТС - на 1,8%, до 1189 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи закончил прошлый год на уровне 2110 пунктов, РТС – 1154 пунктов.

На максимуме в этом году индекс РТС достигал 1313 пунктов, Мосбиржи - 2328,5 пункта.

Падение проходило на внешнем негативе. Основные фондовые индексы США по итогам торгов четверга вновь упали - теперь на 3,8-4,2% на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынках в условиях роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. Это второе масштабное падение за текущую неделю, в понедельник американские индексы обвалились на 3,8-4,6%. Рынок нефти также сполз в район 64 долларов за баррель по марке Brent, хотя в начале года он пытался закрепиться на уровне 71 доллар.

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