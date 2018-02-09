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Биржи АТР закрылись падением до 4% вслед за американскими индексами


Рынки / Индексы

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу в значительном минусе на фоне нового обвала бирж США, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 4,05%, до 3129,85 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 3,19%, до 1679,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,1%, до 29507,42 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,82%, до 2363,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,89%, до 5838 пунктов, японский индекс Nikkei 225 - на 2,32%, до 21382,62 пункта.

Давление на биржи АТР вновь оказывает отрицательная динамика индексов США, которые по итогам торгов четверга упали на 3,8-4,15% на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынках в условиях роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. Это второе масштабное падение за текущую неделю, в понедельник американские индексы обвалились на 3,8-4,6%.

На фоне роста неопределенности на рынке вырос спрос на иену, которая традиционно считается безопасным активом. Удорожание национальной валюты привело к снижению японского индекса, так как рост курса иены отрицательно сказывается на стоимости акций японских экспортеров. В результате, по данным агентства MarketWatch, недельное снижение индекса стало рекордным за два года - более 8%.

"Большая часть разговоров на рынке по-прежнему сводится к тому, является ли распродажа последней недели коррекционной после значительного роста 2017 года для многих мировых фондовых рынков или же это начало устойчивого снижения. Нежелание переносить риски на выходные оправдано," - цитирует MarketWatch главу отдела количественной аналитики по АТР Liquidnet Тони Ченга (Tony Cheung).

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