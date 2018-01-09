Рубль растет к доллару и евро, ЦБ помог коррекции валюты РФ вверх

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Рубль днем в пятницу ощутимо укрепляется к доллару и евро в рамках коррекции после существенного снижения накануне на фоне второй волны обвала рынка акций в США и мире, отмечают эксперты.

Осторожное решение ЦБ снизить ключевую ставку лишь на 0,25 процентного пункта при ожиданиях снижения сразу на 0,5 процентных пунктов, принятое регулятором ранее в пятницу, помогает рублю дополнительно нарастить свой вес.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.38 мск снижался на 33 копейки, до 58,10 рубля, курс евро - на 37 копеек, до 71,13 рубля.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЦБ

Курс рубля к доллару и евро днем ощутимо рос, корректируя падение накануне вечером, происходившее на фоне второй волны обвала рынка акций США.

Основные фондовые индексы США по итогам торгов четверга вновь обвалились - теперь на 3,8-4,2% - на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынках в условиях роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. Это второе масштабное падение за текущую неделю, в понедельник американские индексы подешевели теми же темпами, на 3,8-4,6%.

Рынок нефти также сполз в район 64 долларов за баррель по марке Brent, хотя в начале года он пытался закрепиться на уровне 71 доллара.

В итоге рубль потерял в четверг к основным резервным валютам более 80 копеек.

Однако Банк России на первом в текущем году заседании совета директоров по денежно-кредитной политике снизил с 12 февраля ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 7,5% годовых. При этом регулятор отметил, что риски отклонения годовой инфляции в РФ вверх от 4% в 2019-2020 годах по-прежнему преобладают над рисками отклонения вниз, что дает сигнал о необходимости осторожности в вопросе дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

В итоге доллар и евро днем теряли к рублю 0,5-0,6%. Рублевая цена "черного золота" снизилась до уровня 3,7 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Устойчивое снижение ключевой ставки Центробанка продолжит стимулировать спрос на рублёвые облигации, считает Тимур Нигматуллин, аналитик компании "Открытие Брокер"

"Косвенным следствием спроса на облигации может стать умеренное укрепление рубля на фоне притока капитала. При этом мы по-прежнему прогнозируем турбулентность на валютном рынке к середине года. Прогноз на декабрь 2018 года по паре USD/RUB – диапазон 53-57", - оценил он.

Динамика курса рубля с начала года выглядит особенно удручающе по сравнению с аналогами с учетом того, что в первом квартале в России обычно наблюдается самый большой профицит по счету текущих операций, рассуждает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ". По итогам января-марта 2018 года положительное сальдо по счету текущих операций должно составить более 40 миллиардов долларов, добавил он.

"Сейчас, когда риск того, что власти США наложат запрет на операции с ОФЗ, судя по всему, уже не актуален, вполне может сохраниться высокий спрос на эти инструменты со стороны иностранных игроков. Кроме того, профицит по счету текущих операций с лихвой покроет объем валюты, которую Минфин должен купить на рынке в первом квартале (около 15 миллиардов долларов)", - сказал Левинсон.

"Если наметившееся в последнее время усиление "рискофобии" сойдет на нет без серьезных последствий, появятся предпосылки для нового укрепления рубля, а пара USD/RUB пробьет поддержку в диапазоне 55,6-55,7", - прогнозирует аналитик. В первом-втором кварталах рубль может подорожать до 55 к доллару, а затем пара USD/RUB может подрасти, и к концу года взять курс на отметку 58, также оценил он.