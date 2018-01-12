Рубль растет к доллару и евро на корректирующейся вверх нефти

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Рубль днем ощутимо укрепляется к доллару и евро на фоне роста рынка нефти, говорят трейдеры.

Повышение фондовых рынков поддерживает спрос на рисковые активы, в том числе и на рубль, отмечают эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.10 мск снижался на 0,51 рубля - до 57,89 рубля, курс евро - на 0,41 рубля, до 71,05 рубля.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Курс рубля к доллару и евро днем ощутимо рос, корректируя падение прошлой недели, происходившее на фоне ослабления аппетита к риску из-за возросшей волатильности на рынке акций США.

Попытки рынка нефти восстановиться от уровня 63 доллара за баррель сорта Brent поддерживают курс рубля. Провал нефтяных котировок на прошлой неделе почти до двухмесячного минимума в районе 61,5 доллара сменился отскоком вверх. С конца января стоимость бочки марки Brent потеряла почти 10 долларов, и игроки рынка решили откупить подешевевшие контракты.

Приближение налогового периода января также поддерживает курс российской валюты.

В итоге доллар и евро днем теряли к рублю 0,6-0,9%. Рублевая цена "черного золота" сползла ниже уровня 3,7 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Приближается период крупных налоговых платежей в РФ, в марте предстоит выплата налога на прибыль по итогам 2017 года, и это создает предпосылки для укрепления рубля до 55 за доллар к концу первого квартала, рассуждает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

"По предварительным данным, положительное сальдо счета текущих операций в январе достигло 12,8 миллиарда долларов - самого высокого уровня за шесть лет. Объем валютной ликвидности мог увеличиться до 7 миллиардов. Такие хорошие темпы роста, вероятно, сохранятся в феврале-марте, поскольку цены на нефть по-прежнему держатся на высоких уровнях. Мы ожидаем, что ситуация с валютной ликвидностью вскоре должна нормализоваться. Курс пары USD/RUB должен установиться ниже 58", - оценил он.

К наиболее весомым локальным факторам, обеспечивающим поддержку рублю, можно отнести растущий спрос на рублевую ликвидность в ходе проводимых Минфином размещений ОФЗ и февральский период налоговых выплат, рассуждает генеральный директор НПФ "Согласие-ОПС" Александр Вьюницкий.

"Однако со стороны глобальных рынков на российскую нацвалюту будет давить, помимо снижения цен на нефть, ожидаемая публикация данных по инфляции в США. В случае выхода данных, свидетельствующих об ускорении роста цен, "американец" продолжит рост, в том числе и по отношению к рублю. В ближайшие дни курс пары рубль-доллар будет находиться в коридоре 58,5-59", - оценил он.