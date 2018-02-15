ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Уральский капитал"

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Банк России с 15 февраля 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Уральский капитал" (зарегистрирован в городе Уфа), сообщается на сайте Центрального банка РФ (ЦБ).

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 15 февраля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал" ООО "УралКапиталБанк", регистрационный номер 2519, город Уфа", - говорится в сообщении.

УралКапиталБанк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, по которому предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Страховые выплаты начнутся не позднее чем через две недели со дня отзыва лицензии - 1 марта.

В банк введена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

По данным БИР Аналитик, на 1 января 2018 года банк занимал 232 место в банковской системе РФ с активами в размере 8,7 млрд рубленй, собственные средства составляли 1 млрд рублей, вклады населения - 6 млрд рублей.