Россия заняла 33-ю строчку рейтинга самых "несчастных" экономик мира по версии Bloomberg

МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых "несчастных" экономик мира в 2018 году, в котором экономика России заняла 33-ю строчку, согласно собственному индексу агентства Bloomberg's Misery Index.

При этом России удалось опуститься на одну позицию, с 32-ой строчки в 2017 году. Индекс "несчастья" экономики России теперь равняется 8,6 пункта по сравнению с 8,9 пункта в 2017 году. Индекс учитывает прогнозы по инфляции и уровню безработицы каждой страны на 2018 год.

При этом Венесуэла становится самой "несчастной" экономикой уже четвертый год подряд. Ее индекс "несчастья" равняется 1872 пунктам. В первой десятке рейтинга значатся три европейских государства — Украина, Испания и Греция. Саудовская Аравия поднялась с 14-ой на 10-тую строчку рейтинга в 2018 году.

Статус наименее "несчастной" экономики мира заполучил Таиланд, следом за ним идет Сингапур из-за "уникального" способа подсчета уровня безработицы. Всего в рейтинг вошли 66 стран.

Кроме этого, агентство отмечает, что наилучшую динамику роста в рейтинге показала Мексика, приблизившаяся на 16 позиций к статусу наименее "несчастной" страны. При этом Румыния, наоборот, опустилась на 16 мест, заняв 34-ю позицию.