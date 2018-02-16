РФ в 2017 г увеличила вложения в гособлигации США на 19% - до $102,2млрд - минфин США

ВАШИНГТОН, 16 фев /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Россия на конец декабря 2017 года являлась держателем казначейских ценных бумаг США на общую сумму в 102,2 миллиарда долларов, таким образом за год она увеличила вложения на 16,1 миллиарда долларов или 18,7%, следует из данных американского минфина.

При этом, отмечается, что за месяц объем вложений в эти бумаги, напротив, сократился на 3,5 миллиарда долларов, в ноября РФ являлась держателем этих бумаг на сумму 105,7 миллиардов долларов.

На конец декабря 2017 года РФ занимала 15-ю строчку в рейтинге крупнейших держателей гособлигаций США.

Первое место по-прежнему у Китая - у него бумаг на 1,1849 триллиона долларов. В годовом выражении китайские вложения в гособлигации США выросли на 11% или на 126,5 миллиардов долларов,

За Китаем следует Япония. Второй по величине держатель данного актива сократил портфель на 22,6 миллиарда долларов - до 1,0615 триллиона долларов. В годовом выражении изменение более существенное - сокращение на 29,3 миллиарда или на 2,7 %. За ним с большим отрывом идет Ирландия с 326,5 миллиардами долларов, эта страна увеличила вложения в гособлигации США на 13%.