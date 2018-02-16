Цены на нефть продолжают расти на удешевлении доллара до минимума с 2014 г

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти днем на фоне удешевления доллара к мировым валютам до минимума с конца 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.53 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,44% - до 64,61 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,36% - до 61,56 доллара за баррель. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался в ходе торгов пятницы до 88,25 пункта - минимума с декабря 2014 года.

Снижение курса доллара к мировым валютам связано с публикацией в среду статистики из США, свидетельствующей об ускорении инфляции в стране. Удешевление доллара позитивно сказывается на котировках нефтяных фьючерсов, делая их дешевле для держателей других валют.

"Ослабление доллара играет основную роль (для рынка нефти - ред.). В сочетании с ростом фондовых индексов (удешевление доллара - ред.) улучшило настроение на рынке для инвестирования в рисковые активы, что оказало влияние и на нефтяной рынок", - приводит агентство Блумберг слова аналитика по сырьевым товарам Rakuten Securities Inc. Сатору Йошида (Satoru Yoshida).

Позднее в пятницу на ход нефтяных торгов могут повлиять данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о числе буровых установок в США. Согласно данным BHGE, за неделю по 9 февраля число нефтяных буровых установок в стране подскочило на 26 штук, или на 3,4%, до 791 единицы.