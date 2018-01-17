Сбербанк утвердил финансирование концессионных соглашений по строительству школ в РФ

СОЧИ, 16 фев /ПРАЙМ/. Сбербанк SBER утвердил решение по финансированию концессионных соглашений для строительства и эксплуатации школ в РФ с возможностью оказания платных услуг в образовании, следует из презентации Сбербанка, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

"Решением комитета по кредитам и инвестициям ПАО "Сбербанк" утверждено коробочное решение по финансированию концессионных соглашений в сфере образования", - отмечается в презентации Сбербанка "Школы - концессии для региона".

Реализация проекта базируется на федеральном законе "О концессионных соглашениях", когда собственность на объект образования получает государство, а концессионер (инвестор - ред.) - права на владение и эксплуатацию. Банк выступает кредитором, отмечается в презентации. При этом собственником - концентентом - может выступать и субъект федерации, и муниципалитет.

Схема проекта подразумевает заключение договоров по оказанию платных услуг в школьном образовании, следует из презентации. "Минэкономразвития РФ официально предоставило пояснения в отношении законности выбранной схемы работы концессии", - говорится в презентации Сбербанка.

Срок кредита в соответствии с условиями финансирования концессионных проектов составляет до 15 лет, доля собственных (государственных - ред.) средств составляет не менее 30% от бюджета проекта, остальные 70% - средства частного инвестора. Реализация проекта проводится через специальную проектную компанию (SPV), залогом являются ее акции, следует из данных Сбербанка.

Сбербанк и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра ранее 15 февраля договорились на инвестфоруме в Сочи о сотрудничестве по строительству новых школ в ХМАО на основе концессионных механизмов. Сбербанк разработал типовое решение финансирования объектов социальной образовательной инфраструктуры с применением концессионных соглашений, убежден, что это решение поможет строить необходимое количество новых школ в российских регионах, прокомментировал глава банка Герман Греф. Начало сотрудничества в этом направлении с правительством ХМАО — важный шаг в развитии образовательной сферы в России, заявил он.