Нефть дорожает на опасениях обострения геополитической ситуации

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник на фоне опасений инвесторов обострения политической ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.02 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,51% - до 65,16 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,86% - до 62,08 доллара за баррель.

Инвесторы опасаются перебоев в поставках нефти в связи с возможным обострением ситуации на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности призвал расторгнуть ядерное соглашение с Ираном, заявив, что Израиль будет делать все возможное, чтобы не допустить усиления военной мощи Ирана в Сирии. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в свою очередь призвал укреплять меры доверия между странами региона, но пригрозил, что если интересы Ирана в ядерной сделке не будут обеспечены, Тегеран даст "серьёзный ответ".

Снижение волатильности на фондовых площадках также сказывается на торгах нефтью.

"Нефть получила короткую поддержку от роста на азиатских фондовых биржах, но испытывает давление со стороны роста числа буровых установок в США и относительного восстановления курса доллара", - приводит агентство Рейтер мнение генерального директора Emori Capital Management в Токио Тэцу Эмори (Tetsu Emori).

Между тем аналитики опасаются, что рост добычи в США может негативно сказаться не нефтяных котировках. Так, по сообщению BHGE, по итогам завершившейся 16 февраля рабочей недели число нефтяных буровых установок в США выросло на семь штук, или на 0,9%, до 798 единиц. Рост числа буровых установок говорит о более активной деятельности по добыче нефти в стране.