Личная инфляция россиян в январе в 5 раз превысила официальную – Ромир

МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Личная инфляция россиян за январь 2018 года выросла до 1,6% в то время как официальная инфляция по данным Росстата за аналогичный период составила 0,3%, говорится в исследовании, подготовленном исследовательским холдингом "Ромир".

"За месяц показатель личной инфляции вырос сразу на 1,6% относительно декабря при официальном значении инфляции по данным Росстата в 0,3%. То есть дефлятор более чем в впятеро превысил значение официальной инфляции", - говорится в исследовании.

Эксперты объясняют это, во-первых, новогодним обновлением цен на привычные товары. Во-вторых, рост показателя обусловлен повышением цен относительно декабря 2017 года на фрукты и овощи на 4-15%, алкоголь - на 5,8%, сигареты - на 5,9%, лекарства - на 3,5% и бензин - на 0,5%.

По данным исследования, скачки дефлятора в январе уже стали традиционными. При этом каждый раз значение показателя кратно превосходит значение официальной инфляции.

Личная инфляция россиян, по оценкам экспертов "Ромира", останется существенно выше официальной и в феврале 2018 года.

Исследовательская скан-панель домохозяйств "Ромира" основана на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.

"Ромир" – российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях. Является представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и странах СНГ.