"Открытие" рассмотрит вопрос изменения филиальной сети после объединения с Бинбанком

МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Решения о закрытии или открытии новых офисов банка "Открытие" будут приниматься исходя из целесообразности развития объединенной (с учетом Бинбанка) сети, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Открытия".

"Бизнес-планом предусмотрена программа развития и оптимизации региональной сети, формирование банковских филиалов. Решения о закрытии или открытии новых офисов будут приниматься исходя из целесообразности развития объединенной (с учетом Бинбанка) сети", — говорится в сообщении.

Глава ФК "Открытие" Михаил Задорнов в четверг в интервью агентству Рейтер сказал, что решение об объединении ФК "Открытие" с рядом других банков принято. "Также принято решение об объединении "Открытия", "Траста", РГС-банка и Бинбанка. Мы составляем график и планы, но это длинная история. Объединенная сеть группы — 950 точек продаж в 70 регионах. Она будет оптимизирована на 10-15%", — заявил он.

В числе ключевых проектов кредитной организации в 2018 году разработка и реализация стратегии развития банка и группы "Открытие", развитие региональной сети с учетом интеграционных процессов внутри группы "Открытие", интеграция с Бинбанком, запуск кредитных конвейеров для блоков розничного, малого и среднего бизнеса. Отдельным крупным проектом станет создание банка непрофильных активов, сообщила ранее в четверг пресс-служба "Открытия".

ФК "Открытие" проходит процедуру санации через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. По этому механизму ЦБ становится основным собственником санируемого банка с последующей продажей частному инвестору. В ходе санации была выявлена многомиллиардная "дыра" в капитале банка, вследствие чего он сначала был сокращен до 1 рубля, а затем была проведена допэмиссия акций, которую выкупил ЦБ.